nomade vagabondo

Aggettivo

errante m e f sing (pl.: erranti)

che vaga senza una meta precisa un cavaliere errante che è in errore

Voce verbale

errante sing (pl.: erranti)

participio presente di errare

Sillabazione

er | ràn | te

Pronuncia

IPA: /er'rante/

Etimologia / Derivazione

vedi errare

Sinonimi

errabondo, vagabondo, ramingo, nomade, vagante

Contrari