La definizione e la soluzione di 4 lettere: Multiplo del grammo. ETTO

Significato e Curiosità su: Hecto è un prefisso SI che esprime il fattore cento, 100. In Italia in genere viene modificato in etto e similmente sono modificate le unità derivate di cui è prefisso; nel linguaggio comune etto viene usato per ettogrammo, pari a 100 grammi. È stato adottato fin dal 1795 dalla Convention du Mètre. Deriva dalla parola greca at, hekatòn, cento.

etto ( approfondimento) m sing (pl.: etti)

(fisica) abbreviazione di ettogrammo mi dia un etto di salame

èt | to

IPA: /èt, to/

contrazione di ettogrammo

ettogrammo

etto-

grammo

