Aggettivo

Significato e Curiosità su: Il Monte del Tempio (in ebraico , Har haBáyit, in arabo al-Haram al-sharif «il Nobile Santuario», noto anche come Spianata delle Moschee) è un sito religioso situato nella Città Vecchia di Gerusalemme. A causa della sua importanza per l'ebraismo, per il cristianesimo e per l'islam è uno dei luoghi religiosi più contesi al mondo, attualmente motivo di conflitto fra Israele e arabi musulmani. La spianata è dominata da tre imponenti edifici risalenti al periodo omayyade con importanti trasformazioni nelle epoche successive; la moschea al-Aqsa, la Cupola della Roccia e la Cupola della Catena, assieme a quattro ...

spianato m sing

(di edificio) che è stato raso al suolo

Voce verbale

spianato

participio passato di spianare

Sillabazione

spia | nà | to

Etimologia / Derivazione

vedi spianare

Sinonimi

(aggettivo) liscio, livellato, pareggiato, disteso, stirato , levigato, appiattito, piallato, appianato, piatto

liscio, livellato, pareggiato, disteso, stirato , levigato, appiattito, piallato, appianato, piatto (di edificio) distrutto, abbattuto, demolito, diroccato

distrutto, abbattuto, demolito, diroccato (di fucile) puntato

puntato ( senso figurato ) facilitato, agevolato, appianato

facilitato, agevolato, appianato (sostantivo spiazzo, piazzale, largo, slargo

spiazzo, piazzale, largo, slargo pianura, piana, pianoro, campo, radura





Contrari