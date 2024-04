La Soluzione ♚ Lente e pigre La definizione e la soluzione di 5 lettere: Lente e pigre. TARDE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Lente e pigre: Gabriel Tarde (Sarlat, 12 marzo 1843 – Parigi, 12 maggio 1904) è stato un criminologo, sociologo e filosofo francese. Aggettivo, forma flessa Significato e Curiosità su: Gabriel Tarde (Sarlat, 12 marzo 1843 – Parigi, 12 maggio 1904) è stato un criminologo, sociologo e filosofo francese. tarde f pl femminile plurale di tardo Sillabazione tàr | de Etimologia / Derivazione vedi tardo Sinonimi ultime, estreme, avanzate, inoltrate]

intempestive, inopportune, tardive

(senso figurato) ottuse, stupide, dure, lente, pigre, addormentate Contrari prime, iniziali

tempestive, opportune

Lente di comprendonio o pigre; Trampolieri baffuti; Passano lente nell attesa;

TARDE

La risposta di 5 lettere per risolvere 'Lente e pigre' è TARDE.