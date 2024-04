La Soluzione ♚ Un intrico da dipanare La definizione e la soluzione di 9 lettere: Un intrico da dipanare. GARBUGLIO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Un intrico da dipanare: Il dottor Azzecca-garbugli è un personaggio immaginario presente ne I promessi sposi, romanzo di Alessandro Manzoni. Azzecca-garbugli è il soprannome di un avvocato di Lecco, chiamato, nelle prime edizioni del romanzo, dottor Pettola e dottor Duplica (nell'edizione definitiva non c'è il nome ma solo il soprannome). Il nome costituisce un'italianizzazione del termine dialettale milanese zaccagarbùj che Francesco Cherubini traduce "Scioglitore di nodi". È un personaggio letterario del tutto secondario, ma è rimasto famoso per l'abilità del Manzoni nel creare e nel descrivere la sua personalità. Sostantivo Significato e Curiosità su: Il dottor Azzecca-garbugli è un personaggio immaginario presente ne I promessi sposi, romanzo di Alessandro Manzoni. Azzecca-garbugli è il soprannome di un avvocato di Lecco, chiamato, nelle prime edizioni del romanzo, dottor Pettola e dottor Duplica (nell'edizione definitiva non c'è il nome ma solo il soprannome). Il nome costituisce un'italianizzazione del termine dialettale milanese zaccagarbùj che Francesco Cherubini traduce "Scioglitore di nodi". È un personaggio letterario del tutto secondario, ma è rimasto famoso per l'abilità del Manzoni nel creare e nel descrivere la sua personalità. garbuglio m sing (pl.: garbugli) oggetto intricato, problematico (senso figurato) situazione complicata, difficile da affrontare ci troviamo per le mani un bel garbuglio Sillabazione gar | bù | glio Pronuncia IPA: /gar'buo/ Etimologia / Derivazione forse derivato onomatopeicamente da subbuglio, guazzabuglio Sinonimi (di fili, di idee, ecc.) intreccio, intrico, labirinto

intreccio, intrico, labirinto (per estensione) pasticcio, imbroglio, intrigo, caos, guazzabuglio Parole derivate garbuglione, ingarbugliare Termini correlati confusione, groviglio Altre Definizioni con garbuglio; intrico; dipanare; Un intrico di vie; Un intrico di rami secchi;

La risposta a Un intrico da dipanare

