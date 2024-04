La definizione e la soluzione di 9 lettere: Gustose frittelle di farina. CRESPELLE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: La crespella, conosciuta anche con il termine francese di crêpe (), è un tipo di cialda morbida, sottile e non croccante, cotta su una superficie rovente tonda. Per crespelle o crispelle si intendono anche alcuni tipi di frittelle salate o dolci tipiche di alcune regioni italiane. Generalmente considerata una pietanza tipica della cucina francese, anche se tuttavia sono presenti preparazioni simili in vari Paesi d'Europa, l'impasto è a base di latte, uova, farina e burro e vengono farcite di ripieni vari, dolci o salati e arrotolate o impacchettate su se stesse per racchiuderli.

crespella ( approfondimento) f sing (pl.: crespelle)

(gastronomia) frittella ripiena a base di uova

Sillabazione

cre | spèl | la

Pronuncia

IPA: /kre'splla/

Etimologia / Derivazione

crespo + -ella