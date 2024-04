La Soluzione ♚ I gommisti li tengono impilati La definizione e la soluzione di 9 lettere: I gommisti li tengono impilati. COPERTONI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. I gommisti li tengono impilati: Lo pneumatico (comunemente copertone o gomma) è l'elemento che viene montato sulle ruote di un veicolo e che permette l'aderenza del veicolo stesso sulla strada, fermo o durante il moto, determinando assieme al peso complessivo del veicolo e al tipo di fondo stradale il suo attrito sul suolo. A volte, nella nomenclatura comune, si intende impropriamente per «pneumatico» l'insieme anche di una ruota/cerchione, in genere di lega metallica, e/o di una valvola di ritegno che permette di gonfiare lo pneumatico di aria compressa o azoto e ne impedisce l'uscita, integrata con la camera d'aria o avvitata alla ruota. Sostantivo Significato e Curiosità su: Lo pneumatico (comunemente copertone o gomma) è l'elemento che viene montato sulle ruote di un veicolo e che permette l'aderenza del veicolo stesso sulla strada, fermo o durante il moto, determinando assieme al peso complessivo del veicolo e al tipo di fondo stradale il suo attrito sul suolo. A volte, nella nomenclatura comune, si intende impropriamente per «pneumatico» l'insieme anche di una ruota/cerchione, in genere di lega metallica, e/o di una valvola di ritegno che permette di gonfiare lo pneumatico di aria compressa o azoto e ne impedisce l'uscita, integrata con la camera d'aria o avvitata alla ruota. copertoni m pl plurale di copertone Sillabazione co | per | tó | ni Etimologia / Derivazione vedi copertone Sinonimi teloni Altre Definizioni con copertoni; gommisti; tengono; impilati; Li sostituiscono i gommisti; Li consuma la strada; Si tengono nella faretra; Vi si tengono lezioni; Si tengono nei sili; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a I gommisti li tengono impilati

COPERTONI

C

O

P

E

R

T

O

N

I

Lae verificata di 9 lettere per risolvere 'I gommisti li tengono impilati' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.