La Soluzione ♚ Giostrano nelle corride La definizione e la soluzione di 6 lettere: Giostrano nelle corride. TORERI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Giostrano nelle corride: Nel mondo della tauromachia, il torero è colui che affronta i tori all'interno di una corrida, sia come matador che come membro della cuadrilla. Sostantivo Significato e Curiosità su: Nel mondo della tauromachia, il torero è colui che affronta i tori all'interno di una corrida, sia come matador che come membro della cuadrilla. torero ( approfondimento) m sing (pl.: toreri) (professionista) persona che si esibisce nell'arena durante una corrida per dimostrare abilità, coraggio e fantasia nell'affrontare e uccidere il toro

Sillabazione to | rè | ro Pronuncia IPA: /to'rro/ Etimologia / Derivazione derivazione di toro Sinonimi toreador, matador, espada Altre Definizioni con toreri; giostrano; corride; Assistono il matador; Sono abili nello schivare le cornate; Vi si svolgono le corride: de toros; Il teatro delle corride; Cerca altre soluzioni cruciverba

TORERI

Lae verificata di 6 lettere per risolvere 'Giostrano nelle corride' è.