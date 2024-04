La definizione e la soluzione di 4 lettere: Un frutto di siepe. MORA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Aggettivo, forma flessa

Significato e Curiosità su: Lele Mora, all'anagrafe Dario Gabriele Mora (Bagnolo di Po, 31 marzo 1955), è un personaggio televisivo ed agente dello spettacolo italiano. Coinvolto in numerosi procedimenti giudiziari e in inchieste di grande impatto mediatico, è stato condannato per evasione fiscale, bancarotta fraudolenta e favoreggiamento della prostituzione per una pena complessiva di 6 anni e 1 mese di reclusione, che Mora ha scontato in affidamento alla comunità Exodus di don Antonio Mazzi.

mora f sing

femminile di moro

Sostantivo

mora ( approfondimento) f sing (pl.: more)

(botanica) (gastronomia) frutto molto dolce del rovo) o del gelso ( di colore nero quando è matura, altrimenti rosso) composto da drupe ridotte (diritto) immotivato ritardo nell'adempimento di un'obbligazione (per estensione) sanzione dovuta ad un ritardo nell'adempimento di un'obbligazione dovette pagare un'ingente mora per aver presentato i documenti all'ufficio con un mese di ritardo. (metrica latina) (fonologia) unità di misura minima di ritmo, che corrisponde a una sillaba breve (linguistica) unità di suono col fine di rappresentare la quantità di una sillaba (antico) mucchio, cumulo di pietre (militare) nell’antica organizzazione militare spartana, la più numerosa formazione da battaglia formata da più di 600 soldati

Sostantivo, forma flessa

mora f sing

femminile di moro nel bar c'è una bella mora

Sillabazione

mò | ra

Pronuncia

IPA: /'mra/

Etimologia / Derivazione

dal latino mora cioè "ritardo, indugio"

Sinonimi

( letterario ) proroga, sospensione, indugio

proroga, sospensione, indugio (economia) (commercio) (finanza) morosità, insolvenza, fallimento

