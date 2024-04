La definizione e la soluzione di 7 lettere: Il frizzo di monsieur. BOUTADE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

boutade f inv

battuta spiritosa, motto di spirito

Sillabazione

bou | ta | de

Pronuncia

IPA: /bu'tad/

Etimologia / Derivazione

derivato dal francese boutade

Sinonimi