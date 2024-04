La definizione e la soluzione di 8 lettere: FR : Frecciarossa = EC : x. EUROCITY Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Prefisso

Significato e Curiosità su: Eurocity o EuroCity è la categoria di servizio assegnata ai treni internazionali che collegano località facenti parte di differenti nazioni europee con prenotazione obbligatoria del posto a sedere. Il concetto di treni internazionali Eurocity o EuroCity, abbreviato negli orari ferroviari come EC, nasce nel 1987 in seguito agli accordi tra le compagnie ferroviarie della Comunità Europea, della Svizzera e dell'Austria per sostituire i precedenti treni categorizzati come Trans Europ Express (TEE). La differenza più sostanziale fra i treni TEE e gli EC, è che questi ultimi hanno in composizione anche carrozze di seconda classe.

euro-

prefisso di termini che riguardano l'Europa

Sillabazione

èu | ro

Pronuncia

IPA: 'wro/

Etimologia / Derivazione

deriva dalla contrazione di Europa

Parole derivate

Vedi: elenco automatico