La definizione e la soluzione di 6 lettere: Se è fatale costa caro. ERRORE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su

errore ( approfondimento) m sing (pl.: errori)

(obsoleto) , (letterario) viaggio lungo e tortuoso in vista di una meta lontana, oppure privo di meta ciò che Ulisse sofferse a Troia e poi nel lungo errore (Ludovico Ariosto, Satire, satira VI, 134-135) opinione non combaciante con la realtà dei fatti, lontana dal vero, dalla realtà effettiva cadere in errore , essere in errore

anticamente si credeva che il Sole girasse intorno alla Terra, ma oggi sappiamo come questo fosse un errore azione contraria alle norme morali o legali, oppure non rispondente ai propri impegni o obblighi, generalmente compiuta senza malizia ma accidentalmente commettere un errore

è stato un errore lieve, una trasgressione involontaria... (in particolare) , (religione) trasgressione, tramite opinioni o fatti, ai dettami religiosi nel medioevo i catari sostenevano il dualismo tra materia e spirito, che per la chiesa cattolica era un errore (diritto) falsa rappresentazione della realtà fattuale o normativa, che può portare all'annullamento di un contratto o alla mancanza di validità di un processo giuridico se è presente un errore in un contratto, esso viene dichiarato nullo azione condotta sulla base di presupposti non corretti, e che finisce per nuocere a chi la compie l'aumento delle tasse sarebbe un errore da parte del governo, in quanto porterebbe ad un aumento dell'evasione fiscale mancanza di aderenza ai principi stabiliti di una specifica disciplina errore grammaticale (mancata aderenza ai principi della grammatica)

(mancata aderenza ai principi della grammatica) errore di calcolo (mancata aderenza alle regole della matematica) (matematica) , (statistica) non corrispondenza di un valore misurato rispetto a quello effettivo osservabile; nelle scienze è considerata una caratteristica intrinseca di qualunque misurazione, e come tale gestita matematicamente errore assoluto : interpretazione superficiale di un dato quantitativo, pari alla semidifferenza tra il valore misurato e quello esatto

: interpretazione superficiale di un dato quantitativo, pari alla semidifferenza tra il valore misurato e quello esatto errore relativo: interpretazione nascosta di un dato qualitativo, pari al rapporto tra l'errore assoluto e il valore medio (informatica) compilazione non corretta del codice di un programma, che può portare al mancato funzionamento del programma stesso, ad un funzionamento parziale oppure risultare in una vulnerabilità agli attacchi informatici ci dev'essere un errore in questo programma, non si avvia

gli hacker spesso sfruttano errori negli antivirus per accedere ai sistemi operativi protetti (letterario) il credere vero ciò che non esiste

Sillabazione

er | rò | re

Pronuncia

IPA: /er'rore/

Etimologia / Derivazione

dal latino error, derivazione di erro ossia "vagare, sbagliare" (fonte Treccani); in origine aveva il significato di sviamento, quindi col valore di deviazione dalla giusta via (error viarum). In latino, quindi error significava anche viaggio ed, infatti, esisteva anche in italiano l'uso arcaico del termine col significato di viaggio o di pellegrinaggio

Citazione

Sinonimi

abbaglio, cantonata, fallo, inesattezza, imprecisione, neo, sbaglio, svista,

( senso figurato ) granchio

granchio colpa, demerito, disonore, macchia, mancanza, pecca, peccato, vergogna,

(viaggio lungo e tortuoso) vagabondaggio

vagabondaggio (opinione non combaciante con la realtà) malinteso, , pecca, equivoco, qui pro quo

malinteso, , pecca, equivoco, qui pro quo (azione contraria alle norme legali o morali) onta, aberrazione

onta, aberrazione (azione o pensiero contrario alle norme religiose) eresia, eterodossia, pregiudizio

eresia, eterodossia, pregiudizio (in diritto, mancata aderenza alle realtà fattuale o normativa) vizio

vizio (di lingua) scorrettezza, strafalcione, sgrammaticatura, refuso, svarione, papera

scorrettezza, strafalcione, sgrammaticatura, refuso, svarione, papera (nel parlare o nello scrivere) lapsus

lapsus (uso letterario) illusione, inganno

illusione, inganno (in informatica, compilazione non corretta del codice di un programma) bug

Contrari

verità, ortodossia

discolpa, merito, virtù

Proverbi e modi di dire