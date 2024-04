La definizione e la soluzione di 9 lettere: Difficilmente si disperano. OTTIMISTI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Aggettivo, forma flessa

Significato e Curiosità su: Gli ottimisti (The Optimists o anche The Optimists of Nine Elms) è un film del 1973 diretto da Anthony Simmons. Donna Mullane, che interpreta Liz nel film, venne scritturata per la parte dalla produzione che, stando supervisionando le varie location per le riprese, la vide mentre tornava da scuola.

ottimisti m pl

plurale maschile di ottimista

Sostantivo, forma flessa

ottimisti m pl

plurale maschile di ottimista

Sillabazione

ot | ti | mì | sti

Etimologia / Derivazione

deriva da ottimista

Citazione

Contrari