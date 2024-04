La definizione e la soluzione di 6 lettere: La descrive il satellite. ORBITA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato e Curiosità su: In fisica, un'orbita è il percorso incurvato seguito da oggetto attorno ad un corpo nello spazio a causa della gravitazione esercitata da questo, ad esempio l'orbita di un pianeta attorno al centro di un sistema planetario, come il sistema solare. Le orbite dei pianeti sono normalmente ellittiche. L'attuale comprensione della meccanica del moto orbitale è basata sulla teoria della relatività generale di Albert Einstein, che spiega come la gravità sia dovuta alla curvatura dello spazio-tempo, con orbite che seguono le geodetiche. Per comodità di calcolo, la relatività è di solito approssimata con la legge di gravitazione universale, basata ...





Sostantivo

orbita ( approfondimento) f sing (pl.: orbite)

(astronomia) il percorso di forma ellittica descritto da un corpo celeste, veicolo spaziale o satellite artificiale attorno al proprio centro gravitazionale l'astronave entrò nell'orbita terrestre (fisica) (chimica) la traiettoria compiuta dagli elettroni (senso figurato) zona di influenza (biologia) (anatomia) (fisiologia) (medicina) la sede del bulbo dell'occhio la traccia lasciata da una ruota

Voce verbale

terza persona singolare del presente semplice indicativo di orbitare seconda persona singolare dell'imperativo presente di orbitare

Sillabazione

òr | bi | ta

Pronuncia

IPA: /'rbita/

Etimologia / Derivazione

dal latino orbita cioè "traccia segnata dalla ruota; linea circolare", deriva da orbis ossia "cerchio, circonferenza"

Sinonimi

traiettoria, percorso, tragitto

(percorso di corpi celesti e altro) rivoluzione

rivoluzione ( senso figurato ) (zona di influenza) campo, limite, mondo, raggio, dominio, settore, sfera, ambito, cerchia , ambiente, giro, milieu

campo, limite, mondo, raggio, dominio, settore, sfera, ambito, cerchia , ambiente, giro, milieu (anatomia) cavità oculare, occhiaia

Parole derivate

orbitale, sopraorbitario

Proverbi e modi di dire