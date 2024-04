La definizione e la soluzione di 4 lettere: Un Christian di Hollywood. BALE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato e Curiosità su: Christian Charles Philip Bale (Haverfordwest, 30 gennaio 1974) è un attore britannico naturalizzato statunitense. Bale è noto per la sua versatilità come attore, compresa l'abilità di parlare vari accenti della lingua inglese e dell'americano e la disponibilità a perdere o acquisire peso, generalmente per impersonare al meglio il personaggio interpretato. Bale acquisì notorietà all'età di 13 anni per il ruolo del protagonista nel film di Steven Spielberg L'impero del sole (1987), in cui comparve nei panni di un ragazzo che, separato dai genitori, si ritrova in un campo d'internamento giapponese durante la seconda guerra mondiale. Nel 2012 ...

