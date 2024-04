La definizione e la soluzione di 9 lettere: CH4 : metano = NH3 : x. AMMONIACA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: L'ammoniaca, chiamata triidruro di azoto in nomenclatura sistematica IUPAC o azano in nomenclatura alternativa, è un composto dell'azoto di formula chimica NH3 (o H3N secondo la convenzione sull'elettronegatività). Si presenta come un gas incolore, tossico, dall'odore pungente caratteristico. È molto solubile in acqua a cui conferisce una netta basicità.

ammoniaca ( approfondimento) f sing

(chimica inorganica) composto dell'azoto gassoso incolore, tossico, dall'odore caratteristico (chimica) prodotti per uso domestico contenenti tale composto

Sillabazione

am | mo | nì | a | ca

Pronuncia

IPA: /ammo'niaka/

Etimologia / Derivazione

dall'aggettivo ammoniaco, a sua volta dal greco µµa, che vuol dire "di Ammone"

