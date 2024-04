La Soluzione ♚ Attendere con calma La definizione e la soluzione di 10 lettere: Attendere con calma. PAZIENTARE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Attendere con calma: Elena Carolina Teresa di Wittelsbach, nota anche col soprannome Néné (Monaco di Baviera, 4 aprile 1834 – Ratisbona, 16 maggio 1890), nata duchessa in Baviera, fu principessa ereditaria di Thurn und Taxis per matrimonio. Verbo Significato e Curiosità su: Elena Carolina Teresa di Wittelsbach, nota anche col soprannome Néné (Monaco di Baviera, 4 aprile 1834 – Ratisbona, 16 maggio 1890), nata duchessa in Baviera, fu principessa ereditaria di Thurn und Taxis per matrimonio. pazientare (vai alla coniugazione) Intransitivo aspettare con pazienza ti spiace pazientare ancora qualche ora (per estensione) attendere l'evolvere degli eventi, confidare nell'avvento di qualcosa di piacevole, talvolta previsto e/o desiderato "Va beh, pazientiamo!" Sillabazione pa | zien | tà | re Pronuncia IPA: /patsjen'tare/ Etimologia / Derivazione da paziente Sinonimi aspettare, attendere, aver pazienza perseverare, resistere, temporeggiare

accettare, ingoiare, lasciar correre, passar sopra, perdonare, rassegnarsi, sopportare, soprassedere subire, tollerare

Contrari innervosirsi, irritarsi, smaniare, spazientirsi

reagire, ribellarsi, opporsi

PAZIENTARE

Lae verificata di 10 lettere per risolvere 'Attendere con calma' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.