La Soluzione ♚ Antico musicante La definizione e la soluzione di 7 lettere: Antico musicante. LIRISTA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Significato e Curiosità su Antico musicante: Una lirica (o testo) musicale è un insieme di parole che compongono una canzone in una struttura che prevede l'alternarsi di versi e ritornello. Colui che lo scrive viene denominato paroliere. Se la lunghezza di questa composizione è notevole ed è destinata all'opera tuttavia, allora si parla di libretto e chi lo produce librettista. Il significato di un testo può essere esplicito o implicito: infatti alcuni sono astratti, quasi intellegibili, e, in casi come questo, la loro esplicazione implica la forma, l'articolazione, la metrica e la simmetria dell'espressione. Oltre ai testi cantati, vi sono quelli rappati, ovvero declamati in forma ...

LIRISTA

