La Soluzione ♚ Si versa col vinegar La definizione e la soluzione di 3 lettere: Si versa col vinegar. OIL Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Si versa col vinegar: Inglese Aggettivo Significato e Curiosità su oil di olio, dell'olio, oleario petrolifero, di petrolio, del petrolio derivato dal petrolio, ricavato dal petrolio Sostantivo oil (pl.: oils) (fisica) (chimica) olio petrolio, greggio colore a olio, pittura a olio, quadro a olio untuosità, modi melliflui dono per corrompere, denaro per corrompere, bustarella Verbo oil fare il pieno di nafta, fare rifornimento trasformarsi in olio Dictionary.com, lemma oil

