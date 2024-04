La definizione e la soluzione di 4 lettere: Una faccenda spinosa. BEGA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Lou Bega, pseudonimo di David Lubega Balemezi (Monaco di Baviera, 13 aprile 1975), è un cantante tedesco di origini italiane ed ugandesi. È noto principalmente come meteora per la canzone Mambo No. 5 (A Little Bit of...) del 1999. Il pezzo è un remake del brano strumentale del 1950 di Pérez Prado, al quale Bega ha aggiunto un testo, con un arrangiamento che ha mantenenuto integralmente la parte strumentale originale.

bega f sing (pl.: beghe)

divergenza di pensiero

Sillabazione

bè | ga

Pronuncia

IPA: /'bga/

Etimologia / Derivazione

dal gotico bega cioè "lite"

Sinonimi

briga, contrasto, controversia, disputa, dissapore, lite, litigio, polemica, questione

fastidio, grattacapo, noia, problema, seccatura, rogna

( popolare ) grana,

grana, bisticcio, impiccio, molestia

Contrari

concordia, armonia

divertimento, piacere

Parole derivate