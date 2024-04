La definizione e la soluzione di 5 lettere: Una busta rigonfia. PLICO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Lo scandalo della Banca Romana è stato un caso politico-finanziario di rilevanza nazionale che fu al centro delle cronache italiane dal 1892 al 1894 e che ebbe come elemento centrale la scoperta delle attività illecite del governatore della Banca Romana nel decennio precedente. Furono coinvolti presidenti del Consiglio, ministri, parlamentari e giornalisti. La banca venne liquidata dalla Banca d'Italia, istituita a seguito dello scandalo per riformare il sistema bancario.Quello in questione fu il primo grave scandalo della storia dell'Italia unita ed emerse a seguito dello scoppio della bolla immobiliare seguita all'istituzione di Roma come ...



plico m (pl.: plichi)

insieme di carte, talvolta ripiegate o arrotolate, lettere, documenti, incartamenti ecc. ordinati, raccolti insieme e riposti in uno stesso involucro o custodia, generalmente busta o pacco, che viene poi chiuso o sigillato con materiale adesivo, punti metallici e, in taluni casi, ceralacca oppure legato con dello spago spedire un plico postale

postale La ricorrente, [...] impugna i provvedimenti di esclusione dalla gara, disposta dalla commissione aggiudicatrice, perché il plico contenente i propri documenti e l'offerta risultava lacerato sul lembo di apertura (per circa la metà del lembo stesso), ed inoltre perché la ceralacca apposta su tutti i lembi risultava staccata e ne appariva solamente la traccia della presenza

il plico del manoscritto è accuratamente involto in tela e carta (Deledda)

Sillabazione

plì | co

Pronuncia

IPA: /'pliko/

Etimologia / Derivazione

dal tema del verbo latino plicare "piegare, avvolgere"

Termini correlati