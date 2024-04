La Soluzione ♚ Una abitante della Sabina La definizione e la soluzione di 7 lettere: Una abitante della Sabina. REATINA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Una abitante della sabina: Rieti (AFI: /'rjeti/ o, localmente, /'rjeti/ o /ri'eti/ ; Riète in dialetto reatino, /ri'ete/) è un comune italiano di 45 312 abitanti del Lazio, capoluogo dell'omonima provincia. L'etnonimo "reatini" proviene etimologicamente dal nome latino della città, Reate, municipio di età romano imperiale. Tradizionalmente riconosciuta come umbilicus Italiae ("ombelico d'Italia"), Rieti sorge nella fertile Piana Reatina alle pendici del Monte Terminillo, sulle sponde del fiume Velino, in un territorio ricco d'acqua che fornisce alla capitale molta dell'acqua potabile di cui necessita. Fondata all'inizio dell'età del ferro, probabilmente da stirpi di ... Aggettivo, forma flessa Significato e Curiosità su: Rieti (AFI: /'rjeti/ o, localmente, /'rjeti/ o /ri'eti/ ; Riète in dialetto reatino, /ri'ete/) è un comune italiano di 45 312 abitanti del Lazio, capoluogo dell'omonima provincia. L'etnonimo "reatini" proviene etimologicamente dal nome latino della città, Reate, municipio di età romano imperiale. Tradizionalmente riconosciuta come umbilicus Italiae ("ombelico d'Italia"), Rieti sorge nella fertile Piana Reatina alle pendici del Monte Terminillo, sulle sponde del fiume Velino, in un territorio ricco d'acqua che fornisce alla capitale molta dell'acqua potabile di cui necessita. Fondata all'inizio dell'età del ferro, probabilmente da stirpi di ... reatina f sing

femminile di reatino Sillabazione re | a | tì | na Pronuncia IPA: /rea'tina/ Etimologia / Derivazione vedi reatino Altre Definizioni con reatina; abitante; sabina; Così è detto ogni abitante di Rio; Abitante della Costa d Avorio; Capoluogo della Sabina; Cittadini della Sabina; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Una abitante della Sabina

REATINA

R

E

A

T

I

N

A

Lae verificata di 7 lettere per risolvere 'Una abitante della Sabina' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.