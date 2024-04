La definizione e la soluzione di 8 lettere: Turbato e smarrito. STRANITO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Aggettivo

Significato e Curiosità su: Gli antenati (The Flintstones; nota in Italia anche come I Flintstones) è una serie televisiva animata statunitense del 1960, prodotta dalla Hanna-Barbera Productions. Ambientata nella fittizia cittadina di Bedrock nell'età della pietra, la serie segue le vicende della famiglia Flintstone e i loro vicini, nonché migliori amici, i Rubble. La serie è stata trasmessa negli Stati Uniti su ABC dal 30 settembre 1960 al 1º aprile 1966, per un totale di 166 episodi ripartiti su sei stagioni. In Italia la serie è stata trasmessa sul Secondo Programma a partire dal 30 agosto 1963. Il successo della serie televisiva ha portato a produrre riduzioni a ...

stranito m sing





irrequieto, che si lascia cogliere facilmente dall'irritazione, dal turbamento o da un nervoso stupore Le vicine, tutte alle finestre, alle porte delle case e delle botteghe, su la via, stranite di veder là un ufficiale del Re (Luigi Capuana, La vecchina, Si conta e si racconta...) detto di ciò o di chi ha un'aria (o un'atmosfera, quando ci si riferisce ad esempio a opere letterarie o cinematografiche) vagamente stralunata o bizzarramente strapazzata per un senso di smarrimento, spaesamento, torpida confusione o inebetimento Tu forse farai la faccia stranita a questo esordio un po' melodrammatico (Antonio Gramsci, Lettere dal carcere)

(Antonio Gramsci, Lettere dal carcere) L'uccello si arrampicava alla stecca della gabbia, si avvolgeva attorno ad essa, quasi facesse la ginnastica, tenendosi penzoloni. / Pareva un po' stranito di trovarsi in un posto nuovo; mandava rauchi stridi. (Luigi Capuana, Gli americani di Rabbato)

Voce verbale

stranito

participio passato maschile singolare di stranire

Sillabazione

stra | nì | to

Pronuncia

IPA: /stra'nito/

Etimologia / Derivazione

participio passato di stranire, che è derivato di strano (vedi stranire)