La Soluzione ♚ Si tempra nelle fonderie La definizione e la soluzione di 7 lettere: Si tempra nelle fonderie. ACCIAIO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Si tempra nelle fonderie: L'acciaio è una lega ferrosa composta principalmente da ferro e carbonio, quest'ultimo in percentuale non superiore al 2,06%; oltre tale limite, le proprietà del materiale cambiano e la lega assume la denominazione di ghisa. Sostantivo Significato e Curiosità su: L'acciaio è una lega ferrosa composta principalmente da ferro e carbonio, quest'ultimo in percentuale non superiore al 2,06%; oltre tale limite, le proprietà del materiale cambiano e la lega assume la denominazione di ghisa. acciaio ( approfondimento) m sing (pl.: acciai) (metallurgia) materiale formato da una lega di ferro e carbonio ricavato dalla ghisa pura. Può essere: legato (se sono aggiunti altri elementi chimici oltre al ferro e al carbonio), inossidabile (particolare acciaio legato), speciale (per applicazioni specifiche), dolce (con basso tenore di carbonio). Verso il 1870, in Europa, il ferro venne sostituito dall'acciaio (araldica) smalto araldico del gruppo dei cosiddetti metalli secondari. Nella rappresentazione monocromatica è simbolizzato da piccole crocette Sillabazione ac | cià | io Pronuncia IPA: [at'tajo] Etimologia / Derivazione dal latino tardo (ferrum) aciarium a sua volta derivato da acies, cioè "filo tagliente" Citazione Sinonimi (senso figurato) duro, saldo Parole derivate acciaieria, acciaiare, acciaiatura Termini correlati ferro, siderurgia, altoforno, metalmeccanico Proverbi e modi di dire d'acciaio Altre Definizioni con acciaio; tempra; fonderie; Il metallo di certi muscoli; Quello rapido è speciale; Si tempra in fonderia; Una persona fiacca senza tempra né carattere; Un recipiente delle fonderie; Cerca altre soluzioni cruciverba

