La Soluzione ♚ Reticenza per solidarietà La definizione e la soluzione di 6 lettere: Reticenza per solidarietà. OMERTÀ Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Reticenza per solidarieta: L'omertà è il silenzio su un delitto o sulle sue circostanze, sia per interessi di comodo o di tornaconto, oppure causata da paure e timori, in modo da ostacolare la ricerca e la punizione del colpevole. Sostantivo Significato e Curiosità su: L'omertà è il silenzio su un delitto o sulle sue circostanze, sia per interessi di comodo o di tornaconto, oppure causata da paure e timori, in modo da ostacolare la ricerca e la punizione del colpevole. omertà ( approfondimento) f inv (diritto) silenzio su un delitto o sulle sue circostanze, in modo da ostacolare la ricerca e la punizione del colpevole; può essere una forma di solidarietà propria della malavita, oppure causata dalla paura di ritorsioni (per estensione) forma di solidarietà di un gruppo sociale, di connivenza o di coinvolgimento indiretto, voluti o meno, per cui si mantiene il silenzio su fatti incresciosi commessi da qualche suo membro, spesso con terrore Sillabazione o | mer | tà Pronuncia IPA: /omer'ta/ Etimologia / Derivazione Secondo Fausto Raso: "Alcuni fanno derivare la voce dal dialetto napoletano «umertà» (“umiltà”) quasi a volere sottolineare la totale sottomissione (con “umiltà”) degli uomini alle leggi della camorra e del suo capo. Altri, invece, ritengono sia di origine siciliana riconducibile allo spagnolo «hombredad» (“virilità”), da “hombre” (“uomo”). In questo caso la voce sarebbe da interpretare come “comportamento, atteggiamento da ‘vero’ uomo”, rispettoso della “legge del silenzio”. Sinonimi (spregiativo) complicità, connivenza, copertura, reticenza Parole derivate omertoso Termini correlati ( per estensione ) solidarietà, libertà

La legge del silenzio dei delinquenti; La legge del silenzio nella malavita; Una esclamazione di reticenza; Solidarietà d intenti; Solidarietà fra malviventi;

