La Soluzione ♚ Relativa ai sogni La definizione e la soluzione di 7 lettere: Relativa ai sogni. ONIRICA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Relativa ai sogni: Il sogno (dal latino somnium, derivato da, "sonno") è un fenomeno psichico legato al sonno, in particolare alla fase REM, caratterizzato dalla percezione di immagini e suoni riconosciuti come apparentemente reali dal soggetto sognante. È definito anche pensiero notturno. Lo studio e l'analisi dei sogni inducono a riconoscere un tipo di funzionamento mentale avente leggi e meccanismi diversi dai processi coscienti di pensiero che sono invece oggetto di studio della psicologia tradizionale. Le moderne tecniche di scansione cerebrale hanno permesso di approfondire i processi neurobiologici che avvengono durante il sogno dando vita a una nuova ... Sostantivo, forma flessa Significato e Curiosità su: Il sogno (dal latino somnium, derivato da, "sonno") è un fenomeno psichico legato al sonno, in particolare alla fase REM, caratterizzato dalla percezione di immagini e suoni riconosciuti come apparentemente reali dal soggetto sognante. È definito anche pensiero notturno. Lo studio e l'analisi dei sogni inducono a riconoscere un tipo di funzionamento mentale avente leggi e meccanismi diversi dai processi coscienti di pensiero che sono invece oggetto di studio della psicologia tradizionale. Le moderne tecniche di scansione cerebrale hanno permesso di approfondire i processi neurobiologici che avvengono durante il sogno dando vita a una nuova ... onirica f sing femminile singolare di onirico nella fase onirica del sonno funziona la stessa area cerebrale di quando guardiamo immagini da sveglio Sillabazione o | nì | ri | ca Etimologia / Derivazione vedi onirico Sinonimi (per estensione) fantastica Altre Definizioni con onirica; relativa; sogni; Relativa al luogo di origine; Relativa alla stagione calda; Cambiano i dogmi in sogni; Massimo ha scritto Fai bei sogni; Sogni destinati a crollare; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Relativa ai sogni

ONIRICA

O

N

I

R

I

C

A

Lae verificata di 7 lettere per risolvere 'Relativa ai sogni' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.