La definizione e la soluzione di 9 lettere: Poco costosi. ECONOMICI

Aggettivo, forma flessa

Significato e Curiosità su: Per economia – dal greco (oikos), "casa" inteso anche come "beni di famiglia", e µ (nomos) "norma" o "legge" – si intende il sistema e l'organizzazione dei mercati, risorse, della produttività e del complesso di scambi, produzioni e commerci di oggetti e servizi, come gli innumerevoli servizi Dei sistemi di finanziamenti, investimenti e di fondazione di attività economiche in ogni settore, di ogni dimensione e ad ogni scopo, sistema detto anche sistema economico. I soggetti che creano tali sistemi di organizzazione possono essere persone, organizzazioni o istituzioni. Normalmente si considerano i soggetti (detti anche "agenti" o ...

economici m pl

plurale di economico le mele e i frutti di stagione sono cibi economici

Sillabazione

e | co | nò | mi | ci

Etimologia / Derivazione

vedi economico