La definizione e la soluzione di 7 lettere: Pizzicano il loro strumento. ARPISTI - ARPISTE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: L'arpa (dal latino tardo harpa, di origine germanica) è uno strumento musicale pizzicato. Esistono vari tipi di arpe. Per quello che riguarda la musica popolare e tradizionale, molte culture e geografie hanno tra i propri strumenti qualche variante di arpa: si ha così l'arpa celtica, le varie arpe africane e indiane, mentre in Italia trova un posto di rilievo l'arpa viggianese. In ambito occidentale, il termine arpa non altrimenti specificato si riferisce quasi sempre all'arpa da concerto a pedali, della quale esistono varianti acustiche ed elettriche. L'arpa da concerto a pedali è dotata di 47 corde tese tra la cassa di risonanza o cassa ...

arpista m e f sing

(musica) musicista che suona l'arpa

Sillabazione

ar | pì | sta

Pronuncia

IPA: /ar'pista/

Etimologia / Derivazione

derivazione di arpa

Sinonimi

arpeggiatore

Iperonimi