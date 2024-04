La Soluzione ♚ Più che certe La definizione e la soluzione di 8 lettere: Più che certe. CONVINTE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Piu che certe: La sindrome dell'impostore (dall'inglese impostor syndrome, o anche impostor phenomenon) è un termine coniato nel 1978 dalle psicologhe Pauline Clance e Suzanne Imes per descrivere una condizione psicologica particolarmente diffusa fra le persone di successo, caratterizzata dall'incapacità di interiorizzare i propri successi e dal terrore persistente di essere smascherati in quanto "impostori". A dispetto delle dimostrazioni esteriori delle proprie competenze, le persone affette da tale sindrome rimangono convinte di non meritare il successo ottenuto. Esso viene tipicamente ricondotto a fattori quali la fortuna o il tempismo, oppure ... Aggettivo, forma flessa Significato e Curiosità su: La sindrome dell'impostore (dall'inglese impostor syndrome, o anche impostor phenomenon) è un termine coniato nel 1978 dalle psicologhe Pauline Clance e Suzanne Imes per descrivere una condizione psicologica particolarmente diffusa fra le persone di successo, caratterizzata dall'incapacità di interiorizzare i propri successi e dal terrore persistente di essere smascherati in quanto "impostori". A dispetto delle dimostrazioni esteriori delle proprie competenze, le persone affette da tale sindrome rimangono convinte di non meritare il successo ottenuto. Esso viene tipicamente ricondotto a fattori quali la fortuna o il tempismo, oppure ... convinte f plur femminile plurale di convinto Voce verbale convinte participio passato femminile plurale di convincere Sillabazione con | vìn | te Etimologia / Derivazione (aggettivo) vedi convinto

(voce verbale) vedi convincere Sinonimi certe, persuase, sicure, determinate, decise

vere, indiscutibili, accertate, evidenti Contrari incerte, insicure, dubbiose, perplesse, malferme, tentennanti, titubanti

dubbie, discutibili, opinabili Altre Definizioni con convinte; certe; È mobile in certe barche a vela; Una fase delle eliminatorie in certe gare; Ornamento pieghettato in fondo a certe gonne; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Più che certe

CONVINTE

