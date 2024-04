La Soluzione ♚ Pablo violoncellista La definizione e la soluzione di 6 lettere: Pablo violoncellista. CASALS Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Significato e Curiosità su Pablo violoncellista: Pau Casals i Defilló, noto anche col nome ispanizzato Pablo Casals ('paw k'zas; El Vendrell, 29 dicembre 1876 – San Juan, 22 ottobre 1973), è stato un violoncellista, compositore e direttore d'orchestra spagnolo. È considerato il fondatore della moderna tecnica violoncellistica ed è noto per la sua registrazione delle Sei suites per violoncello solo di Johann Sebastian Bach e per l'opera di recupero che compì su di esse. Altre Definizioni con casals; pablo; violoncellista; Pablo grande violoncellista; Lo è stato Pablo Casals; Ma noto violoncellista; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Pablo violoncellista

CASALS

C

A

S

A

L

S

Lae verificata di 6 lettere per risolvere 'Pablo violoncellista' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.