La Soluzione ♚ Non lo è l obeso La definizione e la soluzione di 5 lettere: Non lo è l obeso. AGILE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Non lo e l obeso: Aggettivo Significato e Curiosità su: agile m sing che si muove facilmente (di) modalità di lavoro dipendente che prevede la messa a punto diretta, da parte di chi lo esegue, di spazi, orari e strumenti a disposizione Sillabazione à | gi | le Pronuncia IPA: /'adile/ Etimologia / Derivazione dal latino àgilis Sinonimi (di movimento)' destro, disinvolto, elastico, felino, pronto, scattante, sciolto,spedito, svelto,

destro, disinvolto, elastico, felino, pronto, scattante, sciolto,spedito, svelto, ( senso figurato ) (di intelletto) acuto, intelligente, perspicace,pronto, spigliato, sveglio, versatile, vivace, vivo

acuto, intelligente, perspicace,pronto, spigliato, sveglio, versatile, vivace, vivo ( senso figurato ) (di stile) breve, chiaro, conciso, essenziale, facile, sciolto, scorrevole, vivace

breve, chiaro, conciso, essenziale, facile, sciolto, scorrevole, vivace adattabile, disinvolto, efficiente, pronto, spigliato, svelto

flessuoso, leggero, lesto, rapido, snello, snodato, veloce,

(senso figurato) (di oggetto, mobile) essenziale, funzionale Contrari goffo, impacciato lento, pesante, rigido,

Lo è il felino; Lo è chi si muove con rapidità e disinvoltura; Affligge l obeso; Un aiuto per l obeso;

