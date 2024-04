La Soluzione ♚ I nativi di Aleppo La definizione e la soluzione di 7 lettere: I nativi di Aleppo. SIRIANI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. I nativi di aleppo: La Siria (in arabo , Suriya), ufficialmente Repubblica Araba di Siria (in arabo , al-Jumhuriyya al-Arabiyya al-Suriyya), è uno Stato del Medio Oriente affacciato al mar Mediterraneo. Confina a nord con la Turchia, a est con l'Iraq, a sud con la Giordania e a ovest con Israele e Libano. La capitale è Damasco. Morfologicamente eterogeneo, il territorio siriano è attraversato da fertili pianure, alti rilievi montuosi e deserti. La lingua ufficiale è quella araba. La popolazione è per la grande maggioranza costituita da arabi, mentre i curdi, i turcomanni, gli armeni, i circassi e gli assiri costituiscono ... Aggettivo, forma flessa Significato e Curiosità su: La Siria (in arabo , Suriya), ufficialmente Repubblica Araba di Siria (in arabo , al-Jumhuriyya al-Arabiyya al-Suriyya), è uno Stato del Medio Oriente affacciato al mar Mediterraneo. Confina a nord con la Turchia, a est con l'Iraq, a sud con la Giordania e a ovest con Israele e Libano. La capitale è Damasco. Morfologicamente eterogeneo, il territorio siriano è attraversato da fertili pianure, alti rilievi montuosi e deserti. La lingua ufficiale è quella araba. La popolazione è per la grande maggioranza costituita da arabi, mentre i curdi, i turcomanni, gli armeni, i circassi e gli assiri costituiscono ... siriani m pl plurale di siriano Sostantivo, forma flessa siriani m pl plurale di siriano Sillabazione si | rià | ni Etimologia / Derivazione deriva da siriano Altre Definizioni con siriani; nativi; aleppo; I nativi di Aleppo e Damasco; Un popolo del Vicino Oriente; I nativi di Tangeri; I nativi di Stiria e Carinzia; Lo Stato con Aleppo; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a I nativi di Aleppo

SIRIANI

S

I

R

I

A

N

I

Lae verificata di 7 lettere per risolvere 'I nativi di Aleppo' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.