La Soluzione ♚ Misteriosa inspiegabile La definizione e la soluzione di 6 lettere: Misteriosa inspiegabile. ARCANA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Misteriosa inspiegabile: Gli arcani maggiori o trionfi sono un gruppo di carte dei tarocchi. Nei mazzi moderni sono ventuno carte, generalmente numerate da 1 a 21, più il Matto, che nel gioco di carte è una carta che ha un ruolo particolare. Nella cartomanzia gli arcani maggiori costituiscono le carte più dense di significato esoterico. Aggettivo, forma flessa Significato e Curiosità su: Gli arcani maggiori o trionfi sono un gruppo di carte dei tarocchi. Nei mazzi moderni sono ventuno carte, generalmente numerate da 1 a 21, più il Matto, che nel gioco di carte è una carta che ha un ruolo particolare. Nella cartomanzia gli arcani maggiori costituiscono le carte più dense di significato esoterico. arcana f sing femminile di arcano Sillabazione ar | cà | na Pronuncia IPA: /ar'kana/ Etimologia / Derivazione vedi arcano Sinonimi segreta

misteriosa, nascosta, incomprensibile, oscura, sconosciuta, occulta, segreta, enigmatica, ermetica, impenetrabile, ignota Contrari chiara, evidente, palese Altre Definizioni con arcana; misteriosa; inspiegabile; Avvolta nel mistero; Misteriosa; Misteriosa o buia; Cerca altre soluzioni cruciverba

