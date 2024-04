La Soluzione ♚ Masse di gente incanalata La definizione e la soluzione di 7 lettere: Masse di gente incanalata. FIUMANE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Masse di gente incanalata: L'impresa di Fiume fu un episodio del periodo interbellico, che consistette nell'occupazione della città di Fiume, contesa tra il Regno d'Italia e il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, da parte di reparti ribelli del Regio Esercito italiano. L'intento fu quello di proclamare l'annessione della città all'Italia forzando in tal modo la mano ai delegati delle potenze vincitrici della prima guerra mondiale, all'epoca impegnati nella Conferenza di pace di Parigi. La spedizione fu capeggiata dal poeta Gabriele D'Annunzio e organizzata da una coalizione politica guidata dall'Associazione Nazionalista Italiana, cui parteciparono esponenti del ... Aggettivo, forma flessa Significato e Curiosità su: L'impresa di Fiume fu un episodio del periodo interbellico, che consistette nell'occupazione della città di Fiume, contesa tra il Regno d'Italia e il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, da parte di reparti ribelli del Regio Esercito italiano. L'intento fu quello di proclamare l'annessione della città all'Italia forzando in tal modo la mano ai delegati delle potenze vincitrici della prima guerra mondiale, all'epoca impegnati nella Conferenza di pace di Parigi. La spedizione fu capeggiata dal poeta Gabriele D'Annunzio e organizzata da una coalizione politica guidata dall'Associazione Nazionalista Italiana, cui parteciparono esponenti del ... fiumane f pl (raro) fluviali Aggettivo, forma flessa fiumane f pl (geografia) di Fiume Sostantivo, forma flessa fiumane f pl (geografia) abitante di Fiume Sostantivo, forma flessa fiumane f pl plurale di fiumana Sillabazione fiu | mà | ne Pronuncia IPA: fiu'mane Etimologia / Derivazione (fluviali) vedi fiumano

La risposta a Masse di gente incanalata

FIUMANE

