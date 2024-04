La Soluzione ♚ Un Goffredo del Risorgimento La definizione e la soluzione di 6 lettere: Un Goffredo del Risorgimento. MAMELI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Un goffredo del risorgimento: Goffredo Mameli dei Mannelli, meglio noto come Goffredo Mameli (Genova, 5 settembre 1827 – Roma, 6 luglio 1849), è stato un poeta e patriota italiano. Annoverato tra le figure più famose del Risorgimento italiano, morì a 21 anni a Roma nel 1849 in seguito a una ferita infetta che si procurò durante la difesa della Repubblica Romana. È autore del testo del Canto degli Italiani, inno nazionale della Repubblica italiana. Sostantivo Significato e Curiosità su: Goffredo Mameli dei Mannelli, meglio noto come Goffredo Mameli (Genova, 5 settembre 1827 – Roma, 6 luglio 1849), è stato un poeta e patriota italiano. Annoverato tra le figure più famose del Risorgimento italiano, morì a 21 anni a Roma nel 1849 in seguito a una ferita infetta che si procurò durante la difesa della Repubblica Romana. È autore del testo del Canto degli Italiani, inno nazionale della Repubblica italiana. fratello ( approfondimento) m sing

persona di sesso maschile legata ad un'altra dal fatto di essere figlio (naturalmente o giuridicamente) di uno o di entrambi i genitori Caino è il fratello di Abele ed entrambi sono figli di Adamo ed Eva

Asdrubale è il fratello di Annibale

Germanico era fratello di Claudio (senso figurato) membro di una congregazione religiosa (si veda anche frate) o civile, contraddistinta da profondi legami tra i suoi membri, o ancora ideologica o astratta. Fratelli d'Italia, incipit dell'Inno di Mameli Sillabazione fra | tèl | lo Pronuncia IPA: /fra'tllo/

Ascolta la pronuncia : Etimologia / Derivazione dal latino fraterculus, diminutivo di fratercioè "fratello" Citazione Sinonimi ( per estensione ) ( religione ) confratello

confratello (per estensione) compagno, amico, compatriota Parole derivate affratellare, affratellamento, fratellastro, fraterno, raffratellare, fratellanza Alterati ( diminutivo ) fratellino

fratellino ( accrescitivo ) fratellone (spesso inteso come il "fratello" in una confraternita)

fratellone (spesso inteso come il "fratello" in una confraternita) ( vezzeggiativo ) fratelluccio

fratelluccio ( peggiorativo ) fratellaccio

