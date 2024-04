La Soluzione ♚ Gli specialisti dell età senile La definizione e la soluzione di 8 lettere: Gli specialisti dell età senile. GERIATRI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Gli specialisti dell eta senile: La geriatria (dal greco , "vecchio, anziano" e atea, "cura") è una disciplina medica che studia le malattie che si verificano nell'anziano e le loro conseguenze disabilitanti, con l'obiettivo fondamentale di ritardare il declino funzionale e mentale, mantenendo al contempo l'autosufficienza e la miglior qualità di vita possibile. La gerontologia, di cui la geriatria è una branca, cerca di identificare i meccanismi biologici dell'invecchiamento e della senescenza, oltre agli aspetti sociali e psicologici che si verificano nella terza età, e che sono in grado di influenzare direttamente lo stato di salute e l'insorgenza delle malattie ... Norvegese Sostantivo Significato e Curiosità su: La geriatria (dal greco , "vecchio, anziano" e atea, "cura") è una disciplina medica che studia le malattie che si verificano nell'anziano e le loro conseguenze disabilitanti, con l'obiettivo fondamentale di ritardare il declino funzionale e mentale, mantenendo al contempo l'autosufficienza e la miglior qualità di vita possibile. La gerontologia, di cui la geriatria è una branca, cerca di identificare i meccanismi biologici dell'invecchiamento e della senescenza, oltre agli aspetti sociali e psicologici che si verificano nella terza età, e che sono in grado di influenzare direttamente lo stato di salute e l'insorgenza delle malattie ... geriatri (medicina) geriatria Nynorskordboka og Bokmålsordboka, edizione online Altre Definizioni con geriatri; specialisti; senile; Sono specialisti in gorgheggi; Nuotatori specialisti; Specialisti del Genio; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Gli specialisti dell età senile

GERIATRI

