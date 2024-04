La Soluzione ♚ Fanciullo adolescente La definizione e la soluzione di 7 lettere: Fanciullo adolescente. RAGAZZO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Fanciullo adolescente: Per ragazzo, dal latino medievale ragatius, si intende un giovane essere umano di sesso maschile, solitamente un bambino o un adolescente. Il termine può essere adoperato per riferirsi alle sue peculiarità biologiche sessuali, o per denotare la leggerezza, l'immaturità o la minore età che lo distingue dall'adulto. Sostantivo Significato e Curiosità su: Per ragazzo, dal latino medievale ragatius, si intende un giovane essere umano di sesso maschile, solitamente un bambino o un adolescente. Il termine può essere adoperato per riferirsi alle sue peculiarità biologiche sessuali, o per denotare la leggerezza, l'immaturità o la minore età che lo distingue dall'adulto. ragazzo ( citazioni) m sing (gergale) giovane aiutante che coadiuva un lavoratore più esperto persona responsabile di giovane età (per estensione) (antropologia) fanciullo, adolescente e giovane Sillabazione ra | gàz | zo Pronuncia IPA: /ra.'gat.tso/ Etimologia / Derivazione con il plurale antiquato ragaceni (1408) o ragazzini (1492), dall’arabo magrebino raqqa () ‘corriere, messaggero’, al plurale raqqasin, passato già nel latino medievale ragatius e varianti. Secondo altri, invece, sarebbe un prestito dal greco antico ‘cencio, straccio’, che potrebbe aver indicato per metonimia il servo o lo schiavo, e quindi poi il fanciullo identificato per antonomasia con lo schiavo. Citazione Sinonimi adolescente, fanciullo, giovinetto

giovane, giovanotto

aiutante, apprendista, commesso, fattorino, garzone, ragazzo di bottega

ragazzino, signorino

figlio

( gergale ) marmocchio, sbarbatello

marmocchio, sbarbatello (familiare) fidanzato, moroso innamorato, compagno, boyfriend, partner Parole derivate ragazzata, ragazzesco, ragazza, ragazzaglia Termini correlati giovinetto, adolescente. servitore Alterati ( diminutivo ) ragazzetto, ragazzino, ragazzuccio

ragazzetto, ragazzino, ragazzuccio ( accrescitivo ) ragazzotto, ragazzone

ragazzotto, ragazzone (peggiorativo) ragazzaccio Proverbi e modi di dire da ragazzo

bravo ragazzo : giovane con qualità di pregio

: giovane con qualità di pregio i ragazzi (o anche i miei ragazzi): modo affettuoso per riferirsi ad un grande gruppo di giovani oppure proprio ai figli

RAGAZZO

La soluzione verificata di 7 lettere per risolvere 'Fanciullo adolescente' è RAGAZZO.