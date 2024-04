La Soluzione ♚ Determina l ora dell assassinio La definizione e la soluzione di 12 lettere: Determina l ora dell assassinio. MEDICO LEGALE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Determina l ora dell assassinio: La medicina legale si occupa dei rapporti tra la medicina e la legge; insieme alla medicina sociale fa parte della medicina pubblica. Si suddivide in medicina giuridica, che si occupa dell'evoluzione del diritto, dell'interpretazione delle norme e della loro applicabilità dal punto di vista medico e in medicina forense, che utilizza la medicina al fine di accertamento di singoli casi di interesse giudiziario. Aggettivo Significato e Curiosità su: La medicina legale si occupa dei rapporti tra la medicina e la legge; insieme alla medicina sociale fa parte della medicina pubblica. Si suddivide in medicina giuridica, che si occupa dell'evoluzione del diritto, dell'interpretazione delle norme e della loro applicabilità dal punto di vista medico e in medicina forense, che utilizza la medicina al fine di accertamento di singoli casi di interesse giudiziario. medico-legale (diritto) (medicina) che riguarda i rapporti della medicina con la legge Sillabazione Pronuncia Etimologia / Derivazione Deriva da medico e legale Altre Definizioni con medico legale; determina; assassinio; Determina il movimento di molti orologi; Lo determina la metrica; Determina una diminuzione dei consumi; Il drammaturgo di Assassinio nella cattedrale; Ulisse : Joyce = Assassinio nella cattedrale : x; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Determina l ora dell assassinio

MEDICO LEGALE

