La Soluzione ♚ Comprende la Baviera La definizione e la soluzione di 8 lettere: Comprende la Baviera. GERMANIA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Comprende la baviera: La Germania (in tedesco: Deutschland), ufficialmente Repubblica Federale di Germania (Bundesrepublik Deutschland , ['bndsrepblik 'dlant]), è uno Stato membro dell'Unione europea situato nell'Europa centro-occidentale. È una repubblica parlamentare federale di sedici Stati (Bundesländer) con capitale, nonché maggiore città per numero di abitanti, Berlino. Bagnata a nord dal mare del Nord e dal mar Baltico, confina a nord con la Danimarca, a est con la Polonia e la Repubblica Ceca, a sud con Austria e Svizzera, e a ovest con Francia, Lussemburgo, Belgio e Paesi Bassi. Il territorio della Germania copre una superficie di 357 578 km² ... Germania ( approfondimento) f sing (pl.: Germanie) (toponimo) (politica) (diritto) (geografia) stato dell'Europa centrale il cui nome completo è Repubblica Federale di Germania, i cui abitanti si chiamano tedeschi e la cui capitale è Berlino; confina a nord con la Danimarca, il Mare del Nord e il Mar Baltico, a est con la Polonia e la Repubblica Ceca, a sud con l'Austria e la Svizzera, e a ovest con la Francia, il Lussemburgo, il Belgio e l'Olanda. La Germania è il primo paese d'Europa per importanza economica. Sillabazione Ger | mà | nia Pronuncia IPA: /der'manja/ Etimologia / Derivazione Deriva dal nome dell'antica popolazione locale dei Germani; il loro nome deriverebbe a sua volta dal celtico gair vicino, in riferimento al fatto di abitare i territori prossimi a quelli principali dell'antico impero romano Parole derivate Germania Est, Germania Ovest, germanico Termini correlati tedesco Iperonimi Europa Altre Definizioni con germania; comprende; baviera; Bismarck ne fece un impero; Ha vinto come l Italia quattro Mondiali di calcio; Comprende le ruote sterzanti dell automobile; Comprende voci d ogni timbro; L arcipelago che comprende Giava; Fu principessa di baviera d Asburgo Lorena; Scorre in Baviera; Il capoluogo della Baviera;

La risposta a Comprende la Baviera

GERMANIA

Lae verificata di 8 lettere per risolvere 'Comprende la Baviera' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.