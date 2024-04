La Soluzione ♚ Bianchissimi La definizione e la soluzione di 6 lettere: Bianchissimi. LATTEI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Bianchissimi: Il latte è un liquido secreto dalla ghiandola mammaria delle femmine dei mammiferi, che costituisce l'alimento indispensabile dei neonati di questa classe zoologica, caratterizzata anche da questa fondamentale particolarità. Chimicamente è un'emulsione di olio in acqua, con globuli di grasso di dimensioni molto variabili, da 0,1 a oltre 10 µm. Il colore bianco è dovuto al diverso indice di rifrazione dei grassi, dispersi in emulsione grazie alla caseina, rispetto a quello dell'acqua. Aggettivo, forma flessa Significato e Curiosità su: Il latte è un liquido secreto dalla ghiandola mammaria delle femmine dei mammiferi, che costituisce l'alimento indispensabile dei neonati di questa classe zoologica, caratterizzata anche da questa fondamentale particolarità. Chimicamente è un'emulsione di olio in acqua, con globuli di grasso di dimensioni molto variabili, da 0,1 a oltre 10 µm. Il colore bianco è dovuto al diverso indice di rifrazione dei grassi, dispersi in emulsione grazie alla caseina, rispetto a quello dell'acqua. lattei m pl plurale di latteo Etimologia / Derivazione vedi latteo Altre Definizioni con lattei; bianchissimi; Relativi o simili al nutrimento materno; Candidi bianchissimi; I capelli bianchissimi; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Bianchissimi

LATTEI

