La Soluzione ♚ Base per le distanze La definizione e la soluzione di 10 lettere: Base per le distanze. CHILOMETRO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Base per le distanze: Il chilometro (o anche kilometro in ambito più tecnico e scientifico; simbolo km) è un'unità di lunghezza pari a mille metri. Il metro è una delle sette unità fondamentali del sistema internazionale di unità di misura (SI). Il termine deriva dal greco antico , chílioi ("mille") e metro = conteggio o misura. Il sistema di codifica unicode dispone di simboli per: chilometro (), chilometro quadrato () e chilometro cubo (). Essi risultano utili solo in testi CJK: cinesi, giapponesi e coreani, nei quali hanno l'estensione di un carattere cinese. Sostantivo Significato e Curiosità su: Il chilometro (o anche kilometro in ambito più tecnico e scientifico; simbolo km) è un'unità di lunghezza pari a mille metri. Il metro è una delle sette unità fondamentali del sistema internazionale di unità di misura (SI). Il termine deriva dal greco antico , chílioi ("mille") e metro = conteggio o misura. Il sistema di codifica unicode dispone di simboli per: chilometro (), chilometro quadrato () e chilometro cubo (). Essi risultano utili solo in testi CJK: cinesi, giapponesi e coreani, nei quali hanno l'estensione di un carattere cinese. chilometro ( approfondimento) m sing (pl.: chilometri) (geografia) (geometria) (fisica) unità di misura di lunghezza del Sistema Internazionale, pari a mille metri (simbolo km) ( senso figurato ) grande lunghezza

grande lunghezza questa strada è lunga un chilometro

fare un chilometro , cioè camminare molto Sillabazione chi | lò | me | tro Pronuncia IPA: /ki'lmetro/ Etimologia / Derivazione composto dal prefisso chilo- e da metro Parole derivate chilometrico, chilometrare Termini correlati chilometro lanciato, chilometro da fermo Varianti kilometro Altre Definizioni con chilometro; base; distanze; Indicazione dei prodotti agricoli coltivati nelle zone più vicine; Foglie che avvolgono alla base alcune infiorescenze; Le nozioni base di una scienza; Biscotti a base di mandorle; Distanze fra le righe scritte o stampate; Distanze che separano due elementi; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Base per le distanze

CHILOMETRO

C

H

I

L

O

M

E

T

R

O

Lae verificata di 10 lettere per risolvere 'Base per le distanze' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.