La definizione e la soluzione di 8 lettere: La si augura agli sposi. FELICITÀ Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nome proprio

Significato e Curiosità su: La felicità è lo stato d'animo (sentimento) positivo di chi ritiene soddisfatti i propri desideri. L'etimologia fa derivare felicità dal latino felicitas, deriv. felix, -icis, "felice", la cui radice "fe-" significa abbondanza, ricchezza, prosperità. La nozione di felicità intesa come condizione (più o meno stabile) di soddisfazione totale, occupa un posto di rilievo nelle dottrine morali dell'antichità classica, tanto è vero che si usa indicarle come dottrine etiche eudemonistiche (dal greco eudaimonìa solitamente tradotto come "felicità"). Il tema della felicità è stato profondamente indagato non solo da filosofi, ma anche da ...

Felicita ( approfondimento) f

nome proprio di persona femminile

Etimologia / Derivazione

Etimologia mancante. Se vuoi, aggiungila tu.

. Altri progetti