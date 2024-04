La definizione e la soluzione di 7 lettere: Annusare. FIUTARE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Verbo

Transitivo

Grazie al suo istinto investigativo, che trova ispirazione dalle conversazioni dei quattro anziani frequentatori del suo bar, riesce sempre a fiutare la pista giusta.

fiutare (vai alla coniugazione)

sentire l'odore, , specialmente nei cani cercare di intendere, indovinare, presentirla cercare di sapere, di conoscere, a indizi

Sillabazione

fiu | tà | re

Pronuncia

IPA: /fju'tare/

Etimologia / Derivazione

etimo incerto

Sinonimi

annusare, aspirare, odorare

( gergale ) sniffare

sniffare ( per estensione ) riconoscere, individuare

riconoscere, individuare (senso figurato) avvertire, captare, indovinare, intuire, percepire, presagire, presentire, prevedere, sentire, sospettare, subodorare

Parole derivate

fiutola

Termini correlati