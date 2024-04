La definizione e la soluzione di 4 lettere: Alterco disputa. LITE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: La lite, in diritto, è la situazione nella quale due o più parti non riescono a raggiungere un accordo per la reciproca soddisfazione delle rispettive pretese e per ottenerla intentano un'azione legale civile. I processualisti italiani invece definiscono il termine come un "conflitto di aspirazioni su un bene della vita" (Crisanto Mandrioli), ossia come la premessa sostanziale-soggettiva dell'azione giudiziaria. In Italia, le parti possono prevenire o concludere una lite in maniera diretta attraverso una transazione (art. 1965 del Codice Civile) oppure chiedere la soluzione della lite a una terza parte mediante l'arbitrato, rituale ed ...

lite ( approfondimento) f sing (pl.: liti)

(filosofia) (diritto) vivace disputa con scambio di contumelie

Sillabazione

lì | te

Pronuncia

IPA: /'lite/

Etimologia / Derivazione

dal latino lis

Sinonimi

litigio, bisticcio, battibecco, discussione, contrasto, contesa, questione, disaccordo, briga, disputa, discordia, controversia, dissidio, diverbio, dissapore, alterco; scena, scenata, piazzata, lotta, rissa, zuffa, pestaggio, accapigliamento, baruffa, tafferuglio, gazzarra, parapiglia

(diritto) causa civile, processo, querela, vertenza, pendenza, controversia, contenzioso

Contrari

accordo, intesa, rappacificazione

Da non confondere con

-lite

