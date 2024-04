La Soluzione ♚ Fu allievo di Filippo Lippi La definizione e la soluzione di 10 lettere: Fu allievo di Filippo Lippi. BOTTICELLI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Fu allievo di filippo lippi: Alessandro di Mariano di Vanni Filipepi, conosciuto col nome d'arte di Sandro Botticelli (Firenze, 1º marzo 1445 – Firenze, 17 maggio 1510), è stato un pittore italiano inquadrabile nella corrente artistica del Rinascimento. In un'età dell'oro per il mondo dell'arte, il pittore ebbe una formazione di scuola fiorentina sotto Filippo Lippi e con il patronato della famiglia Medici, riuscendo a sviluppare uno stile elegante che proponeva un nuovo modello di bellezza ideale e che incarnava i gusti e la raffinatezza della società dell'epoca. La sua arte subì anche l'influenza di Andrea del Verrocchio e dei fratelli Antonio e Piero del ... Sostantivo Significato e Curiosità su: Alessandro di Mariano di Vanni Filipepi, conosciuto col nome d'arte di Sandro Botticelli (Firenze, 1º marzo 1445 – Firenze, 17 maggio 1510), è stato un pittore italiano inquadrabile nella corrente artistica del Rinascimento. In un'età dell'oro per il mondo dell'arte, il pittore ebbe una formazione di scuola fiorentina sotto Filippo Lippi e con il patronato della famiglia Medici, riuscendo a sviluppare uno stile elegante che proponeva un nuovo modello di bellezza ideale e che incarnava i gusti e la raffinatezza della società dell'epoca. La sua arte subì anche l'influenza di Andrea del Verrocchio e dei fratelli Antonio e Piero del ... botte ( approfondimento) (pl.: botti) recipiente per il vino o per altri liquidi di grosse dimensioni a forma cilindrica solitamente bombata in centro, di legno la cantina era piena di botti di vino (per estensione) la quantità di liquido contenuto nelle botti o grosse quantità di liquido abbiamo bevuto tutta la botte di vino

La risposta a Fu allievo di Filippo Lippi

BOTTICELLI

La risposta verificata di 10 lettere per risolvere 'Fu allievo di Filippo Lippi' è BOTTICELLI.