La definizione e la soluzione di 14 lettere: Acrobazia aerea. GIRO DELLA MORTE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Il giro della morte (loop in inglese) o anello (della morte) è una sezione del tracciato delle montagne russe in cui passeggeri completano un giro circolare di 360 gradi, dove nella parte più in alto dell'elemento i passeggeri sono completamente a testa in giù. È la più comune delle inversioni presenti negli ottovolanti.

circolo m sing (pl.: circoli)

cerchio o circonferenza, in senso più ampio qualunque cosa che ritorni al punto di partenza. Disporsi in circolo attorno al fuoco

L'introduzione di aria nel circolo sanguigno può originare morte per embolia. ancora più genericamente come sinonimo di giro Mise in circolo la voce che Carlo fosse omosessuale (sociologia) cerchio di persone, club. Da quando era pensionato frequentava assiduamente il circolo delle bocce. suddivisione burocratica di un ente. Fu eletto presidente del II circolo didattico della sua città (biologia) , (medicina) circolazione sanguigna

Voce verbale

circolo

prima persona singolare dell'indicativo presente di circolare

Sillabazione

cìr | co | lo

Pronuncia

IPA: /'tirkolo/

Etimologia / Derivazione

(sostantivo) dal latino circulus , diminutivo di circus cioè "circonferenza"

dal latino , diminutivo di cioè "circonferenza" (voce verbale) vedi circolare

Sinonimi

(sostantivo) (geometria) cerchio, circonferenza

cerchio, circonferenza associazione, club, società, cenacolo; luogo di ritrovo, luogo di riunione

circoscrizione, distretto, ripartizione

( prima persona singolare dell'indicativo presente di circolare) giro, mi muovo, vado attorno, scorro, mi sposto, procedo, proseguo





