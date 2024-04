La definizione e la soluzione di 3 lettere: Una traduzione di io. EGO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su

ego m inv

(psicologia) (medicina) (psichiatria) (psicanalisi) consapevolezza di sé secondo Freud l'ego media tra le pulsioni istintive rappresentate dall'es e i codici di condotta sociale rappresentati dal super-ego l'Io di una persona (per estensione) , (colloquale) esagerata importanza data a sé stessi è una brava persona, ma ha un ego smisurato

Pronome





(Letterario, Poetico, Aforismi) Pronome in prima persona singolare, io.

Sillabazione

è | go

Pronuncia

IPA: [:go], [e:go]

Etimologia / Derivazione

Sostantivazione del pronome in prima persona latino ego, ossia "io"; per indicare la coscienza e la consapevolezza di una persona di esistere, utilizzato da Freud per definire tale istanza psichica.

Uso / Precisazioni

Il termine 'Ego' è usato principalmente in Italiano per riferirsi all'io interiore di una persona, o alternativamente come termine spregiativo per indicare una persona con eccessiva determinazione e arroganza.

Raramente, è anche usato come pronome in prima persona in detti dal Latino.

Sinonimi

(psicanalisi) io

(esagerata importanza data a sé stessi) egocentrismo

Parole derivate

egocentrismo, egoismo, egotismo, egoista, ego-storia

Termini correlati