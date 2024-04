La Soluzione ♚ Spesso è odoroso La definizione e la soluzione di 5 lettere: Spesso è odoroso. FIORE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Spesso e odoroso: Il fiore è l'organo riproduttivo delle angiosperme, nel quale si sviluppano i gametofiti, avviene la fecondazione e si sviluppa il seme. Il fiore è composto da una serie di organi laterali (omologhi delle foglie e brattee) che hanno perso la funzione fotosintetica e acquisito una funzione protettiva verso il fiore durante lo sviluppo, attrazione degli impollinatori, e produzione e protezione dei gametofiti. Il fiore deriva dalla differenziazione dell'apice di un fusto, che può essere portato su un normale fusto vegetativo o su un fusto specializzato detto infiorescenza. Questa differenziazione, detta induzione fiorale o induzione antogena, ... Sostantivo Significato e Curiosità su: Il fiore è l'organo riproduttivo delle angiosperme, nel quale si sviluppano i gametofiti, avviene la fecondazione e si sviluppa il seme. Il fiore è composto da una serie di organi laterali (omologhi delle foglie e brattee) che hanno perso la funzione fotosintetica e acquisito una funzione protettiva verso il fiore durante lo sviluppo, attrazione degli impollinatori, e produzione e protezione dei gametofiti. Il fiore deriva dalla differenziazione dell'apice di un fusto, che può essere portato su un normale fusto vegetativo o su un fusto specializzato detto infiorescenza. Questa differenziazione, detta induzione fiorale o induzione antogena, ... fiore ( approfondimento) m sing (pl.: fiori) (biologia) (botanica) organo riproduttivo delle piante a frutto, dove si sviluppano le cellule germinali, avviene la fecondazione e si sviluppa il seme il gineceo è la parte femminile del fiore (per estensione) pianta che viene coltivata per raccogliere i suoi fiori il crisantemo, una Composita, è tra i più antichi fiori coltivati (senso figurato) parte migliore il fior fiore dell'aristocrazia Sillabazione fió | re Pronuncia IPA: /'fjore/ Ascolta la pronuncia : Etimologia / Derivazione dal latino florem, accusativo di flos, floris Citazione (fig) [[giglio, [[perla, [[splendore, [[meraviglia, Sinonimi bocciolo, corolla, fioritura, infiorescenza

( per estensione ) pianta

pianta ( senso figurato ) apice, crema, creme, culmine, fior-fiore, meglio, parte migliore, parte scelta, perfezione

apice, crema, creme, culmine, fior-fiore, meglio, parte migliore, parte scelta, perfezione ( senso figurato ) bellezza, giglio, meraviglia, perla, splendore

bellezza, giglio, meraviglia, perla, splendore ( senso figurato ) antologia, florilegio

antologia, florilegio esterno parte superficiale, superficie Contrari ( senso figurato ) feccia, parte peggiore, scarto

feccia, parte peggiore, scarto (senso figurato) aborto, mostriciattolo, orrore, sgorbio Parole derivate (organo) cavolfiore, fioraio, fiorista, fiorire, fiorito, fioritura, infiorare, infiorescenza, infiorata, infiorato, fiore stella, fior ragno, fior mosca, fiorare, fiorato, flora, floreale, millefiori, sfiorire, sfiorato Termini correlati (organo) frutto, pianta, androceo, gineceo, calice, corolla, petalo, pistillo, stelo Alterati ( diminutivo ) fiorellino

fiorellino (diminutivo) fioretta Iponimi (organo) azalea, ciclamino, crisantemo, giglio margherita, papavero, rosa, tulipano, violetta Iperonimi vegetale Proverbi e modi di dire in fiore : rigoglioso

: rigoglioso un fiore di ... : meraviglioso

: meraviglioso a fior di pelle : poco approfondito

: poco approfondito aprile fa il fiore e maggio si ha il colore

bellezza è come un fiore , presto nasce e presto muore

chi dipinge il fiore , non gli dà l'odore

dal fiore al coppo vi è un gran trotto

fumo, fiore e corte, è tutt'uno

il cuore è come il vino: ha il fiore a galla

il fiore quando ama diventa frutto

la bellezza è il fiore , ma la virtù è il frutto della vita

la vita dell'adulatore poco tempo sta in fiore

nel giardino del tempo cresce il fiore della consolazione

non ogni verde fa fiore , non ogni fiore fa frutto

quando gli armellini (albicocchi) sono in fiore

quando le fave sono in fiore , ogni pazzo è in vigore

tale è il fiore , qual è il colore

una cortesia è un fiore

vecchio in amore, inverno in fiore

