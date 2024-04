La definizione e la soluzione di 10 lettere: Lo è spesso l esordiente. EMOZIONATO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Aggettivo

emozionato m sing

che è turbato

Voce verbale

emozionato

participio passato maschile singolare di emozionare

Sillabazione

e | mo | zio | nà | to

Pronuncia

IPA: /emottsjo'nato/

Etimologia / Derivazione

deriva da emozionare

Sinonimi

commosso, colpito, appassionato, impressionato, turbato, eccitato, entusiasmato, agitato

Contrari

calmo, controllato, indifferente, impassibile, imperturbabile

