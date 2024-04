La definizione e la soluzione di 7 lettere: Ha la sentinella alla porta. CASERMA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: La caserma (o quartiere), in ambito militare, indica un edificio o un insieme organico di edifici e infrastrutture, destinati all'alloggio, all'attività e/o all'istruzione delle forze armate e dei corpi di polizia, anche nei periodi in cui non sono direttamente impegnati in attività operative, ma in compiti di addestramento, ed altre mansioni genericamente riconducibili alle finalità istituzionali loro assegnate.

caserma ( approfondimento) f sing (pl.: caserme)

(militare) (architettura) (ingegneria) edificio fatto per l'abitazione di corpi militari o simili La caserma dei carabinieri

in caserma (senso figurato) luogo in cui vige una disciplina ferrea

Sillabazione

ca | sèr | ma

Pronuncia

IPA: /ka'srma/

Etimologia / Derivazione

dal latino quaterna, da quaterni, che vuol dire "quattro a quattro"

